В Госдуме поддержали идею ввести особые условия получения туристического кешбэка для многодетных семей

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв прокомментировал в беседе с RT предложение рассмотреть вопрос предоставления особых условий возврата денежных средств (кешбэка) для многодетных семей из расчёта 20% от стоимости и проезда, и проживания.

Гутенёв отметил, что целиком поддерживает это «здравое предложение».

«Считаю, что государство должно особенно внимательно относиться к многодетным семьям и всячески поддерживать тех людей, которые в непростых экономических условиях тем не менее создают большие и дружные семьи», — пояснил депутат.

Он уверен, что эта идея найдёт поддержку.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила рассмотреть вопрос предоставления особых условий возврата денежных средств (кешбэка) для многодетных семей из расчёта 20% от стоимости и проезда, и проживания.

Подробнее — в материале RT.