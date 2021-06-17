В Госдуме поддержали идею ввести особые условия получения туристического кешбэка для многодетных семей
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Гутенёв отметил, что целиком поддерживает это «здравое предложение».
«Считаю, что государство должно особенно внимательно относиться к многодетным семьям и всячески поддерживать тех людей, которые в непростых экономических условиях тем не менее создают большие и дружные семьи», — пояснил депутат.
Он уверен, что эта идея найдёт поддержку.
Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила рассмотреть вопрос предоставления особых условий возврата денежных средств (кешбэка) для многодетных семей из расчёта 20% от стоимости и проезда, и проживания.
Подробнее — в материале RT.