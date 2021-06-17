В России предложили ввести особые условия получения туристического кешбэка для многодетных семей

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила рассмотреть вопрос предоставления особых условий возврата денежных средств (кешбэка) для многодетных семей из расчёта 20% от стоимости и проезда, и проживания.

Копии обращений на имя руководителя Ростуризма, министра труда и социальной защиты, главы комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, главы комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи и главы комитета по вопросам семьи, женщин и детей есть в распоряжении RT.

Как подчеркнула Волынец, важно создавать условия стимулирования рождаемости и оказывать поддержку многодетным семьям.

Она отметила, что в настоящее время предоставляются субсидии на стимулирование доступных внутренних туристских поездок через возмещение части стоимости оплаченной туристской услуги.

При этом, как напомнила общественница, возвращается 20% от стоимости поездки по России на карту МИР, при этом максимальная сумма возврата за одну транзакцию составляет 20 тыс. рублей.

«В целях усиления социальной поддержки многодетных семей в России прошу вас рассмотреть вопрос предоставления особых условий возврата денежных средств (кешбэка) для многодетных семей из расчёта 20% от стоимости проезда, размещения в гостинице, доме отдыха или санатории на территории России, установив при этом максимальный размер кешбэка на каждого члена семьи в размере 20 000 (двадцати тысяч) рублей, а также дополнения существующего регламента предоставления кешбэка на путёвки в детский лагерь кешбэком на оплату проезда в лагерь и обратно», — говорится в тексте обращения.

По её словам, данный инструмент обеспечивает целевые расходы, что означает прозрачность использования денежных средств, и будет способствовать повышению качества жизни многодетных семей.

Ранее сообщалось, что кабмин выделит 4,5 млрд рублей на возврат части стоимости путёвок в детские лагеря.