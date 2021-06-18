Врач рассказала о причинах боли в груди

Врач онколог-маммолог Наталья Яковлева рассказала, почему женщины могут ощущать боль в молочных железах.

В беседе с «Москвой 24» она рассказала, что иногда причиной болей в груди может быть приём некоторых лекарственных препаратов.

Кроме того, такая боль может появиться из-за биологических процессов, неправильно подобранного нижнего белья или физической нагрузки.

«Причиной боли в молочных железах может также быть такое заболевание, как фиброзно-кистозная мастопатия. Как правило, это заболевание беспокоит женщин молодого возраста», — рассказала Яковлева.

При этом она подчеркнула, что если в молочной железе появилось уплотнение, то женщине нужно немедленно обратиться к врачу-маммологу или онкологу.

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