Врач рассказала о причинах боли в груди
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В беседе с «Москвой 24» она рассказала, что иногда причиной болей в груди может быть приём некоторых лекарственных препаратов.
Кроме того, такая боль может появиться из-за биологических процессов, неправильно подобранного нижнего белья или физической нагрузки.
«Причиной боли в молочных железах может также быть такое заболевание, как фиброзно-кистозная мастопатия. Как правило, это заболевание беспокоит женщин молодого возраста», — рассказала Яковлева.
При этом она подчеркнула, что если в молочной железе появилось уплотнение, то женщине нужно немедленно обратиться к врачу-маммологу или онкологу.
Ранее кандидат медицинских наук, врач-диетолог Дарья Русакова в беседе с Nation News рассказала о причинах развития повышенного уровня холестерина.