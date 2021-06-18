Власти Москвы опубликуют список ресторанов — участников эксперимента по COVID-free-зонам
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Об этом сообщается в указе мэра Москвы Сергея Собянина от 18 июня 2021 года.
«Реестр организаций и индивидуальных предпринимателей, принимающих участие в эксперименте, является публичным и размещается на официальном сайте мэра и правительства Москвы, официальном сайте Департамента торговли и услуг города Москвы и на портале i.moscow в информационно-телекоммуникационной сети интернет», — говорится в тексте документа.
Собянин ранее объявил о старте эксперимента со свободными от коронавируса ресторанами 19 июня. Предполагается, что допуск в такие зоны будут иметь только вакцинированные от коронавируса граждане.
Идея нововведений принадлежит представителям столичного ресторанного бизнеса.