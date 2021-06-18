В Москве пройдёт эксперимент со свободными от коронавируса ресторанами

С 19 июня в российской столице будут работать рестораны с общественными зонами, свободными от COVID-19.

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«...рестораторы предложили организовать точки общепита, свободные от COVID-19. С завтрашнего дня мы начинаем такой эксперимент. Для начала — в полутора-двух десятках ресторанов», — заявил он.

Собянин отметил, что самым простым решением в данном случае будет сделать допуск в такие зоны только для вакцинированных от коронавируса граждан.

Гостям необходимо будет предъявить QR-код, подтверждающий вакцинацию, который можно скачать с сайта госуслуг.

«С переболевшими сложнее: надо брать кровь, проводить ИФА-тестирование. Это и технологически, и психологически непростая задача. Что касается работников общепита, то 100%-ную вакцинацию быстро невозможно сделать. Потребуется длительный период, месяц-полтора», — добавил Собянин.

Представители ресторанного бизнеса в Москве ранее в рамках встречи с Собяниным предложили провести эксперимент с общественными зонами, свободными от COVID-19.