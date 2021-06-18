Аллерголог перечислила способы защиты от тополиного пуха

Врач аллерголог-пульмонолог, ассистент кафедры детских болезней ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» Наталья Лозко рассказала, как защититься от аллергенов, которые переносит тополиный пух.

«Аллергики со стажем знают, что глаза лучше защищать при помощи очков, на лице можно носить маску, которая предохраняет слизистые от попадания пуха», — сказала Лозко в беседе с «Известиями».

Также, по словам специалиста, придя домой, аллергику стоит сменить одежду и принять лёгкий душ, чтобы смыть пыльцу с поверхности кожи.

В то же время для защиты от тополиного пуха дома стоит закрывать окна, ставить на них сетки, а также проводить частую уборку в квартире.

Ранее врач кандидат медицинских наук Ирина Добрецова в беседе с ФАН дала рекомендации по мерам безопасности в жаркую погоду.