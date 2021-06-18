Аллерголог перечислила способы защиты от тополиного пуха

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Врач аллерголог-пульмонолог, ассистент кафедры детских болезней ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» Наталья Лозко рассказала, как защититься от аллергенов, которые переносит тополиный пух.
Аллерголог перечислила способы защиты от тополиного пуха
  • РИА Новости
  • © Алексей Мальгавко

«Аллергики со стажем знают, что глаза лучше защищать при помощи очков, на лице можно носить маску, которая предохраняет слизистые от попадания пуха», — сказала Лозко в беседе с «Известиями».

Также, по словам специалиста, придя домой, аллергику стоит сменить одежду и принять лёгкий душ, чтобы смыть пыльцу с поверхности кожи.

В то же время для защиты от тополиного пуха дома стоит закрывать окна, ставить на них сетки, а также проводить частую уборку в квартире.

Ранее врач кандидат медицинских наук Ирина Добрецова в беседе с ФАН дала рекомендации по мерам безопасности в жаркую погоду.

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