Аллерголог перечислила способы защиты от тополиного пуха
- РИА Новости
- © Алексей Мальгавко
«Аллергики со стажем знают, что глаза лучше защищать при помощи очков, на лице можно носить маску, которая предохраняет слизистые от попадания пуха», — сказала Лозко в беседе с «Известиями».
Также, по словам специалиста, придя домой, аллергику стоит сменить одежду и принять лёгкий душ, чтобы смыть пыльцу с поверхности кожи.
В то же время для защиты от тополиного пуха дома стоит закрывать окна, ставить на них сетки, а также проводить частую уборку в квартире.
Ранее врач кандидат медицинских наук Ирина Добрецова в беседе с ФАН дала рекомендации по мерам безопасности в жаркую погоду.