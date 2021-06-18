Дегтярёв заявил, что решил выдвигаться на пост главы Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил, что после встречи с президентом России Владимиром Путиным принял решение выдвигаться на пост главы региона.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Выборы объявили, с президентом мы поговорили, поэтому я для себя принял решение выдвигаться в губернаторы», — сказал Дегтярёв.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов в Госдуму на 19 сентября.

Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что заседание Центризбиркома России, в ходе которого намечено утвердить календарный план избирательной кампании по выборам депутатов Госдумы и порядок голосования, состоится 18 июня.