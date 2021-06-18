Дегтярёв заявил, что решил выдвигаться на пост главы Хабаровского края
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Об этом сообщает РИА Новости.
«Выборы объявили, с президентом мы поговорили, поэтому я для себя принял решение выдвигаться в губернаторы», — сказал Дегтярёв.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов в Госдуму на 19 сентября.
Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что заседание Центризбиркома России, в ходе которого намечено утвердить календарный план избирательной кампании по выборам депутатов Госдумы и порядок голосования, состоится 18 июня.