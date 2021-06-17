ЦИК планирует утвердить порядок голосования на выборах в Госдуму 18 июня

Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что заседание Центризбиркома России, в ходе которого намечено утвердить календарный план избирательной кампании по выборам депутатов Госдумы и порядок голосования, состоится 18 июня.

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«Заседание ЦИК — (18 июня. — RT) в 14:00», — приводит ТАСС заявление Памфиловой. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов в Госдуму на 19 сентября.