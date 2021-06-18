Роспотребнадзор создал базу данных мутаций коронавируса
- Reuters
«В России создана Национальная база данных геномных последовательностей вируса SARS-CoV-2. Разработчиком этой программы и консолидирующим центром стал Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора», — говорится в сообщении ведомства.
Информацию о мутациях вируса соберут на платформе «VGARus (Virus Genome Aggregator of Russia). Сервис RuStrain».
Создание подобной базы данных является важным этапом борьбы с пандемией.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что инфицированные коронавирусом жители города носят не уханьский штамм, а новую мутацию коронавируса.