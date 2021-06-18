Роспотребнадзор создал базу данных мутаций коронавируса

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Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработал национальную базу данных геномных последовательностей коронавируса.
Роспотребнадзор создал базу данных мутаций коронавируса
  • Reuters

«В России создана Национальная база данных геномных последовательностей вируса SARS-CoV-2. Разработчиком этой программы и консолидирующим центром стал Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора», — говорится в сообщении ведомства.

Информацию о мутациях вируса соберут на платформе «VGARus (Virus Genome Aggregator of Russia). Сервис RuStrain».

Создание подобной базы данных является важным этапом борьбы с пандемией.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что инфицированные коронавирусом жители города носят не уханьский штамм, а новую мутацию коронавируса.

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