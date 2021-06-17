Клишас заявил о возможности попыток вмешательства в выборы в Госдуму

Короткая ссылка
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил, что не исключены попытки внешнего вмешательства в предстоящие выборы в Госдуму.
Клишас заявил о возможности попыток вмешательства в выборы в Госдуму
  • globallookpress.com

«Попытки вмешиваться, безусловно, будут, но закон написан так, что любое вмешательство в избирательный процесс из-за рубежа будет для общества очевидно», — цитирует РИА Новости его заявление.

По его словам, «никому тайно повлиять на выборы не удастся».

Ранее сообщалось, что Путин подписал указ о назначении выборов в Госдуму на 19 сентября 2021 года.

В начале июня спикер Госдумы Вячеслав Володин в беседе с RT не исключил, что западные партнёры могут предпринять попытки вмешательства в предстоящие выборы в нижнюю палату российского парламента.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить