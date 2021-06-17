Клишас заявил о возможности попыток вмешательства в выборы в Госдуму

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил, что не исключены попытки внешнего вмешательства в предстоящие выборы в Госдуму.

«Попытки вмешиваться, безусловно, будут, но закон написан так, что любое вмешательство в избирательный процесс из-за рубежа будет для общества очевидно», — цитирует РИА Новости его заявление.

По его словам, «никому тайно повлиять на выборы не удастся».

Ранее сообщалось, что Путин подписал указ о назначении выборов в Госдуму на 19 сентября 2021 года.

В начале июня спикер Госдумы Вячеслав Володин в беседе с RT не исключил, что западные партнёры могут предпринять попытки вмешательства в предстоящие выборы в нижнюю палату российского парламента.