В Курганской области подвели промежуточные итоги ЕГЭ

По итогам ЕГЭ по литературе, химии и географии в Курганской области определили первых выпускников, получивших по 100 баллов.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Департамент образования и науки.

«Максимальный результат по литературе получили сразу четыре одиннадцатиклассника. Ещё по одному выпускнику написали на 100 баллов ЕГЭ по химии и географии», — заявили в ведомстве.

В ближайшие дни одиннадцатиклассники ждут результатов экзамена по русскому языку. В пятницу, 18 июня, они будут сдавать ЕГЭ по иностранным языкам (письменно) и биологии.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию с вариантами проведения ЕГЭ.