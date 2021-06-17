В Курганской области подвели промежуточные итоги ЕГЭ

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По итогам ЕГЭ по литературе, химии и географии в Курганской области определили первых выпускников, получивших по 100 баллов.
В Курганской области подвели промежуточные итоги ЕГЭ
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Департамент образования и науки.

«Максимальный результат по литературе получили сразу четыре одиннадцатиклассника. Ещё по одному выпускнику написали на 100 баллов ЕГЭ по химии и географии», — заявили в ведомстве.

В ближайшие дни одиннадцатиклассники ждут результатов экзамена по русскому языку. В пятницу, 18 июня, они будут сдавать ЕГЭ по иностранным языкам (письменно) и биологии.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию с вариантами проведения ЕГЭ.

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