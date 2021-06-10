Онищенко прокомментировал ситуацию с вариантами проведения ЕГЭ

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с вариантами проведения ЕГЭ.
Онищенко прокомментировал ситуацию с вариантами проведения ЕГЭ
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

«Надо рассмотреть все возможные варианты, выслушать все стороны и уже от этого отталкиваться. В сентябре, наверное, появятся первые предложения по изменению экзаменационных моделей. Давайте подождём. То, что дело не стоит на месте, — уже хорошо», — заявил он в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

Как отметил Онищенко, любые изменения возможны, но не сразу и при условии, что они будут обсуждаться со всеми заинтересованными сторонами.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что в ведомстве готовы рассмотреть альтернативные Единому государственному экзамену (ЕГЭ) механизмы оценки знаний учащихся.

«Янтарный край» передавал, что в Минобразования Калининградской области подвели итоги учебного года.

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