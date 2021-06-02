В Калининградской области подвели итоги учебного года

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В Минобразования Калининградской области подвели итоги учебного года.
В Калининградской области подвели итоги учебного года
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Янтарный край».

Всего учебный год завершили 118 тыс. человек. Последний звонок прозвенел для 14,5 тыс. выпускников 9-х и 11-х классов.

Обучение в школах было организовано в очном формате с соблюдением санитарно-эпидемических требований Роспотребнадзора. Также продолжилось открытие центров цифрового и гуманитарного образования. Заработали 42 «Точки роста».

Кроме того, работало 34 колледж-класса, в которых обучались 443 школьника. Из них 44 завершили профессиональное обучение.

Ранее, как сообщал телеканал «360», в Министерстве образования Подмосковья рассказали, что школьнику взять с собой на ЕГЭ.

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