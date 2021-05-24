В Министерстве образования Подмосковья рассказали, что школьнику взять с собой на ЕГЭ

В Министерстве образования Московской области напомнили, что школьники должны принести с собой на ЕГЭ. Первый экзамен состоится 31 мая.

Об этом сообщает телеканал «360».

«На единый государственный экзамен 11-классникам нужно взять паспорт, гелиевую ручку с чернилами чёрного цвета», — сообщила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

По её словам, выпускникам не помешает и лёгкий перекус — его тоже можно взять с собой. Идеально подойдёт плитка шоколада. А вода будет предложена детям на экзамене.

«На географию рекомендуется взять линейку, транспортир и непрограммируемый калькулятор, а на физику — линейку и непрограммируемый калькулятор», — добавила Каклюгина.

Ранее депутат Госдумы, член комитета по образованию и науке Михаил Берулава в беседе с URA.RU оценил возможность проводить школьные занятия в дистанционном режиме.