Профилактолог поддержал идею обязательной вакцинации от COVID-19 для некоторых групп населения

Главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ямало-Ненецкого автономного округа Сергей Токарев поддержал идею обязательной вакцинации от COVID-19 для некоторых групп населения.

«Всеобщая вакцинация, формирование стойкого коллективного иммунитета — это единственный способ жить нормальной жизнью. Мы снова начали расширять коечный фонд, это настораживает», — заявил он в беседе с URA.RU.

Как отметил Токарев, в регионе решение об обязательной вакцинации для работников некоторых сфер пока не принято. Он уточнил, что в ЯНАО вакцинировались около 30% населения старше 18 лет.

Ранее доктор медицинских наук врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19 в России.