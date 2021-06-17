Профилактолог поддержал идею обязательной вакцинации от COVID-19 для некоторых групп населения
- © РИА Новости / Сергей Пивоваров
«Всеобщая вакцинация, формирование стойкого коллективного иммунитета — это единственный способ жить нормальной жизнью. Мы снова начали расширять коечный фонд, это настораживает», — заявил он в беседе с URA.RU.
Как отметил Токарев, в регионе решение об обязательной вакцинации для работников некоторых сфер пока не принято. Он уточнил, что в ЯНАО вакцинировались около 30% населения старше 18 лет.
Ранее доктор медицинских наук врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19 в России.