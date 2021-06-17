Профилактолог поддержал идею обязательной вакцинации от COVID-19 для некоторых групп населения

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Главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ямало-Ненецкого автономного округа Сергей Токарев поддержал идею обязательной вакцинации от COVID-19 для некоторых групп населения.
Профилактолог поддержал идею обязательной вакцинации от COVID-19 для некоторых групп населения
  • © РИА Новости / Сергей Пивоваров

«Всеобщая вакцинация, формирование стойкого коллективного иммунитета — это единственный способ жить нормальной жизнью. Мы снова начали расширять коечный фонд, это настораживает», — заявил он в беседе с URA.RU.

Как отметил Токарев, в регионе решение об обязательной вакцинации для работников некоторых сфер пока не принято. Он уточнил, что в ЯНАО вакцинировались около 30% населения старше 18 лет.

Ранее доктор медицинских наук врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19 в России.

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