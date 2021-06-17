Ректор РАНХиГС дал советы абитуриентам 2021 года

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Ректор РАНХиГС Владимир Мау дал советы абитуриентам 2021 года.
Ректор РАНХиГС дал советы абитуриентам 2021 года
  • РИА Новости

«Я хочу сказать: не переживайте. В отличие от эпохи индустриализации, вы не принимаете решение на всю жизнь. Вам всё равно придется переучиваться», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, нужно выбрать сферу, которая интересна. В этом смысле литературоведение, философия или иностранные языки — это как сфера одно и то же, считает Мау. Он пояснил, что есть специфика, и потом нужно разобраться, чем именно студент хочет заниматься: академической наукой, преподаванием или чем-то ещё.

«Но надо точно понимать, что ваш жизненный путь предопределяет не специальность, полученная в вузе», — цитирует эксперта kp.ru.

Ранее студенты отечественных университетов рассказали, где хотят работать.

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