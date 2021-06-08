Студенты российских вузов рассказали, где хотят работать

Студенты отечественных университетов рассказали, где хотят работать. Опрос проводили АНО «Россия — страна возможностей» и ГК «ЭФКО».

Об этом сообщает газета «Известия».

Выяснилось, что 72% респондентов нравится будущая специальность, 65% планируют устраиваться на работу в выбранной сфере.

«Свои перспективы построения карьеры с положительной стороны оценивают 73% студентов — они говорят о том, что у них имеются нужные для этого навыки и знания. 16% ещё не готовы к выходу на работу из-за отсутствия необходимых компетенций», — заявил гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

При выборе работы учащиеся ориентируются на уровень зарплаты (83%), возможности для роста и развития (73%) и надёжность и стабильность работы (55%).

Только треть опрошенных предпочли бы работать в офисе, остальные выразили желание работать дистанционно или с возможностью посещать офис.

Чаще всего студенты хотят быть предпринимателями (27%). Также учащиеся говорили о желании работать в госсекторе (22%) и образовательных / научно-исследовательских организациях (16%). На фриланс готовы 12% респондентов.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в беседе с URA.RU рассказал о возможных изменениях на рынке труда на фоне технического прогресса и роботизации.