Ректор РАНХиГС рассказал, почему некоторые выпускники вузов работают не по специальности

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Ректор РАНХиГС Владимир Мау рассказал, почему некоторые выпускники вузов работают не по специальности.
Ректор РАНХиГС рассказал, почему некоторые выпускники вузов работают не по специальности
  • © РИА Новости / Александр Уткин

«Это зависит от времени между окончанием вуза и получением работы. Конечно, врач не должен работать юристом, а юрист, не дай бог, врачом. Но самых успешных всё-таки готовили к другой специальности, чем та, которой они занимаются», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, если выпускник педвуза работает продавцом в магазине, это неправильно, но если он работает, например, консультантом в юридической фирме, то это неплохо.

Мау также отметил, что спрос на новые специальности, на специфику того или иного образования меняется по мере учёбы.

«Фундаментальная характеристика нашего времени — неопределённость. И мы должны все учиться жить в условиях неопределённости. И для этого мы должны усиливать возможности индивидуальных треков», — цитирует эксперта kp.ru.

Ранее студенты отечественных университетов рассказали, где хотят работать.

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