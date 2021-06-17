Ректор РАНХиГС рассказал, почему некоторые выпускники вузов работают не по специальности

Ректор РАНХиГС Владимир Мау рассказал, почему некоторые выпускники вузов работают не по специальности.

«Это зависит от времени между окончанием вуза и получением работы. Конечно, врач не должен работать юристом, а юрист, не дай бог, врачом. Но самых успешных всё-таки готовили к другой специальности, чем та, которой они занимаются», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, если выпускник педвуза работает продавцом в магазине, это неправильно, но если он работает, например, консультантом в юридической фирме, то это неплохо.

Мау также отметил, что спрос на новые специальности, на специфику того или иного образования меняется по мере учёбы.

«Фундаментальная характеристика нашего времени — неопределённость. И мы должны все учиться жить в условиях неопределённости. И для этого мы должны усиливать возможности индивидуальных треков», — цитирует эксперта kp.ru.

Ранее студенты отечественных университетов рассказали, где хотят работать.