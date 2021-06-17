Фрегат «Адмирал Макаров» Черноморского флота провёл комплексное учение в Средиземном море

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Экипаж фрегата «Адмирал Макаров» Черноморского флота провёл комплексное учение в пункте материально-технического обеспечения в сирийском порту Тартус.
Фрегат «Адмирал Макаров» Черноморского флота провёл комплексное учение в Средиземном море
  • © РИА Новости / Виталий Тимкив

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«В ходе учения моряки провели различные корабельные тренировки по экстренному приготовлению корабля к бою и походу, по противовоздушной обороне, а также по ведению борьбы за живучесть», — заявили в пресс-службе ЧФ.

Личный состав выполнил алгоритм действий при ведении противодиверсионной обороны фрегата при стоянке на базе, а также отработал нормативы по приёму на борт оружия и боеприпасов.

«Адмирал Макаров» находится в составе постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море с мая 2021 года.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что экипажи самолётов авиационного полка морской авиации и ПВО Черноморского флота отработали нанесение ракетных и бомбовых ударов во время тренировочных полётов.

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