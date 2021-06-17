В ПФР объяснили влияние срочной службы в армии на пенсию

В пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР) объяснили, как срочная служба в армии отражается на пенсии.

Как сообщает РИА Новости, в фонде указывают, что время службы зачитывается в трудовой стаж и за каждый год начисляется 1,8 пенсионного коэффициента.

В ПФР поясняют, что в ряде ситуаций при расчёте пенсионных выплат учитывается также служба в армии до 2002 года, хотя подобное не всегда даёт наибольшую сумму выплат.

Соответствующие коэффициенты начисляются россиянам за время официального трудоустройства и зависят от суммы страховых взносов и стажа. От этого показателя зависит размер пенсии, которую в итоге будет получать россиянин.

В марте сенаторы совместно с Министерством труда и социальной защиты России обсудили включение срочной службы в армии в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию.

Впоследствии правительство России приняло решение об упрощении досрочного выхода на пенсию по ряду профессий: теперь в стаже работы, который даёт такое право, будут засчитываться периоды обучения и дополнительного профессионального образования, в том числе курсы повышения квалификации.