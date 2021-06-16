Путин прокомментировал российские военные учения

Президент России Владимир Путин, комментируя российские военные учения, заявил, что Россия не проводит свои манёвры возле американских границ. Он выразил сожаление, что США проводят учения у границ России.

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам переговоров с американским президентом Джо Байденом.

«Что касается учений: мы проводим учения на своей территории, так же, как Соединённые Штаты проводят на своей территории многие учения», — сказал Путин.

По его словам, Россия не проводит учений, подтаскивая свою технику и личный состав к американским государственным границам.

Он выразил сожаление, что американская сторона «делает это прямо сейчас».

Ранее Путин заявил, что Украина постоянно подтаскивала личный состав и военную технику в район конфликта на юго-востоке страны и продолжает это делать.

В апреле глава Минобороны России Сергей Шойгу принял решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах в связи с выполнением всех поставленных задач.

В Кремле, в свою очередь, отмечали, что Россия не представляет угрозы ни для одной страны мира, включая Украину.