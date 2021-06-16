Путин прокомментировал российские военные учения
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Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам переговоров с американским президентом Джо Байденом.
«Что касается учений: мы проводим учения на своей территории, так же, как Соединённые Штаты проводят на своей территории многие учения», — сказал Путин.
По его словам, Россия не проводит учений, подтаскивая свою технику и личный состав к американским государственным границам.
Он выразил сожаление, что американская сторона «делает это прямо сейчас».
Ранее Путин заявил, что Украина постоянно подтаскивала личный состав и военную технику в район конфликта на юго-востоке страны и продолжает это делать.
В апреле глава Минобороны России Сергей Шойгу принял решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах в связи с выполнением всех поставленных задач.
В Кремле, в свою очередь, отмечали, что Россия не представляет угрозы ни для одной страны мира, включая Украину.