В Омской области рассказали о предварительных результатах первых трёх ЕГЭ

В Минобразования Омской области рассказали о предварительных результатах ЕГЭ по химии, литературе и географии.

Об этом сообщает gorod55.ru.

Экзамены состоялись 31 мая. ЕГЭ по литературе написали на 100 баллов восемь человек, что в два раза больше, чем в 2020 году.

По географии высший бал получил один человек. Ещё три получили 100 баллов по химии.

Всего экзамен по географии сдавали 136 человек, по литературе — 670, по химии — 895.

Также стало известно, что в Тольятти объявили первые результаты ЕГЭ, передаёт sova.info. На экзаменах высший балл получили 14 выпускников, в том числе трое — по химии, 11 — по литературе.

Ранее сообщалось, что более 130 тыс. учащихся из Москвы получат грамоты по итогам пробного этапа Всероссийской олимпиады школьников.