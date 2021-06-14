Более 130 тысяч школьников Москвы получат грамоты по итогам пробного этапа Всероссийской олимпиады

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Более 130 тыс. учащихся из Москвы получат грамоты по итогам пробного этапа Всероссийской олимпиады школьников.
Более 130 тысяч школьников Москвы получат грамоты по итогам пробного этапа Всероссийской олимпиады
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Соревнования проходили в онлайн-формате с 13 апреля по 25 мая. Участниками стали 235 тыс. учащихся из 550 столичных школ.

Как заявил научный руководитель Центра педагогического мастерства Иван Ященко, в этом году рекордное число ребят принимали участие в пробном этапе сразу по трём и более предметам.

«Таких ребят было свыше 57 тыс. человек. Кроме того, стоит отметить, что многие школьники благодаря пробному этапу впервые приняли участие во Всероссийской олимпиаде. В этом году более 51 тыс. учеников таким образом познакомились с соревнованием и заинтересовались им», — отметил он.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Лариса Тутова в беседе с ФАН прокомментировала ситуацию с ЕГЭ 2021 года.

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