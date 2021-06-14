Более 130 тысяч школьников Москвы получат грамоты по итогам пробного этапа Всероссийской олимпиады

Более 130 тыс. учащихся из Москвы получат грамоты по итогам пробного этапа Всероссийской олимпиады школьников.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Соревнования проходили в онлайн-формате с 13 апреля по 25 мая. Участниками стали 235 тыс. учащихся из 550 столичных школ.

Как заявил научный руководитель Центра педагогического мастерства Иван Ященко, в этом году рекордное число ребят принимали участие в пробном этапе сразу по трём и более предметам.

«Таких ребят было свыше 57 тыс. человек. Кроме того, стоит отметить, что многие школьники благодаря пробному этапу впервые приняли участие во Всероссийской олимпиаде. В этом году более 51 тыс. учеников таким образом познакомились с соревнованием и заинтересовались им», — отметил он.

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