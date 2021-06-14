Почётными донорами России стали 12 тысяч жителей Волгоградской области
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- РИА Новости
Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на региональный комитет здравоохранения.
Ежегодно донорскую кровь сдают примерно 20 тыс. человек. Более 25% становятся донорами впервые.
В 2020 году в регионе запустили в разработку изготовление антиковидной плазмы. Донорами являются те, кто переболел COVID-19 и у кого в крови есть антитела к этому заболеванию. Такими донорами стали уже 3548 жителей.
Ранее анестезиолог-реаниматолог, трансфузиолог АО «Медицина», врач высшей квалификационной категории, член Московского научного общества анестезиологов-реаниматологов Наталья Черняева в беседе с Nation News рассказала о перспективах использования донорской крови вакцинированных от коронавируса и переболевших COVID-19.