Почётными донорами России стали 12 тысяч жителей Волгоградской области

Звание и нагрудный знак почётного донора России получили 12 тыс. жителей Волгоградской области.

Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на региональный комитет здравоохранения.

Ежегодно донорскую кровь сдают примерно 20 тыс. человек. Более 25% становятся донорами впервые.

В 2020 году в регионе запустили в разработку изготовление антиковидной плазмы. Донорами являются те, кто переболел COVID-19 и у кого в крови есть антитела к этому заболеванию. Такими донорами стали уже 3548 жителей.

Ранее анестезиолог-реаниматолог, трансфузиолог АО «Медицина», врач высшей квалификационной категории, член Московского научного общества анестезиологов-реаниматологов Наталья Черняева в беседе с Nation News рассказала о перспективах использования донорской крови вакцинированных от коронавируса и переболевших COVID-19.