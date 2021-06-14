Врач рассказала, что делать в случае духоты в квартире
- © Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
«Проветривать помещение. Вентилятор включить. Пить побольше жидкости», — заявила она в беседе с телеканалом «360».
Эксперт не рекомендует прикладывать лёд к темени, поскольку это может привести к переохлаждению. Также она советует комфортно одеваться.
Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями нужна стандартная терапия, а в жаркие дни им лучше находиться дома.
Ранее врач-гастроэнтеролог, диетолог, кулинарный блогер Нурия Дианова в беседе с ФАН рассказала об основных принципах разгрузочного дня.