Врач рассказала, что делать в случае духоты в квартире

Врач-терапевт, хирург Наталья Уклеина рассказала, что делать в случае духоты в квартире.

«Проветривать помещение. Вентилятор включить. Пить побольше жидкости», — заявила она в беседе с телеканалом «360».

Эксперт не рекомендует прикладывать лёд к темени, поскольку это может привести к переохлаждению. Также она советует комфортно одеваться.

Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями нужна стандартная терапия, а в жаркие дни им лучше находиться дома.

Ранее врач-гастроэнтеролог, диетолог, кулинарный блогер Нурия Дианова в беседе с ФАН рассказала об основных принципах разгрузочного дня.