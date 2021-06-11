В Кургане рассказали о программе празднования 100-летия врача Илизарова

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В Кургане стала известна программа празднования 100-летия ортопеда-травматолога Гавриила Илизарова.
В Кургане рассказали о программе празднования 100-летия врача Илизарова
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт областного правительства.

Основные мероприятия запланированы на 15 июня.

«Празднование значимого для Курганской области и мировой медицины события пройдёт в течение нескольких дней», — отметили в пресс-службе губернатора.

В Центре Илизарова 12 июня стартует научная программа, в рамках которой пройдёт обучающий курс по современной детской ортопедии и травматологии от европейских специалистов.

15 июня в центре пройдёт церемония спецгашения почтовых марок в честь Илизарова. В филармонии запланирована праздничная программа. Библиотеки представят интерактивные площадки и познавательные викторины.

С 16 по 18 июня будет проходить Международная научно-практическая конференция «Илизаровские чтения».

Ранее «Крыминформ» сообщал о праздновании 100-летия Антона Чехова в Ялте.

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