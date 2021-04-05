Дом-музей Чехова в Ялте отметит 100-летие новыми проектами

Дом-музей писателя А.П. Чехова в Ялте отметит 100-летие новыми проектами.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на Ларису Ковальчук, директора Крымского литературно-художественного мемориального музея-заповедника.

Основные мероприятия состоятся 9 апреля. В этот день в 1921 году сестра писателя и первый директор музея Мария Чехова получила охранную грамоту, а дом — статус государственного музея.

«В этот день каждый желающий из любой точки мира сможет присоединиться к празднованию этой знаменательной даты в ходе онлайн-марафона, в котором примут участие представители российских и зарубежных музеев, артисты театров России и филармонии», — заявила Ковальчук.

Совместно с Долгопрудненским театром «Город» будет представлена программа «Оживший сад».

Кроме того, 9 апреля откроется выставка «Музею — быть!».

«При этом весь 2021 год проходит в музее под знаком 100-летнего юбилея, и все события, происходящие в этом году, будут приурочены к этой знаменательной дате», — добавила Ковальчук.

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