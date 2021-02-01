В Третьяковке подвели первые итоги после возобновления работы

Генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова подвела первые итоги после возобновления работы.

С 22 по 31 января музей посетили 32 тыс. человек.

«Я считаю, что это замечательный результат. Это на уровне того посещения, который у нас был в августе 2020 года, и конечно, это гораздо более внушительное число посетителей, чем было в музее в октябре, не говоря уже о ноябре. Мы делаем всё необходимое, чтобы обеспечить безопасность наших посетителей», — заявила Трегулова в беседе с НСН.

Она посоветовала покупать билеты заранее, особенно если посещение планируется в выходные дни.

За два месяца закрытия музеев сотрудники Третьяковки подготовили семь экспозиций.

«Все выставки готовились в экстраординарных условиях при сильных ограничениях, поэтому с нетерпением ждали открытия дверей музея. Сейчас мы готовим ещё восемь залов», — сообщила Трегулова.

Ранее НТВ сообщало, что в Третьяковке открылась для посещения выставка Роберта Фалька.