Власти ХМАО прокомментировали результаты ОГЭ по математике в регионе

Директор Департамента образования Ханты-Мансийского автономного округа Алексей Дренин прокомментировал результаты ОГЭ по математике в регионе.

«В целом у нас картина похуже, чем в 2019 году. Сейчас порядка 25% школьников не сдали математику, а в 2019 году — около 20%», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, всё дело в контрольно-измерительных материалах к экзамену, где есть задания по алгебре и геометрии, и даже если не выполнить одно задание по геометрии, то автоматически получается «неуд».

«Хотя мы смотрели: та часть, которая связана с задачами по алгебре, у ребят написана неплохо», — отметил Дренин.

У девятиклассников есть два резервных дня в июне и июле, чтобы пересдать предмет.

«Уверен, что во время пересдачи школьники справятся с заданиями и всё будет хорошо. Обычно со сдачей русского языка у девятиклассников проблем не бывает», — заключил глава департамента.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию с вариантами проведения ЕГЭ.