В Росстате назвали медианную зарплату в России в 2020 году

Медианная заработная плата в России в 2020 году составила 32 422 рубля и выросла на 6,4% в годовом выражении. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

Отмечается, что медианная зарплата характеризуется тем, что у половины работающих зарплата выше этого уровня, у другой половины — ниже.

Также сообщается, что расчёт произведён Росстатом исходя из данных Пенсионного фонда России (по полному кругу предприятий).

Ранее сообщалось, что, согласно данным Росстата, с которыми ознакомился RT, самая высокая средняя зарплата за январь — февраль 2021 года была зарегистрирована на Чукотке (122,9 тыс. рублей).