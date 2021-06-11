В Росстате назвали медианную зарплату в России в 2020 году
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- РИА Новости
Отмечается, что медианная зарплата характеризуется тем, что у половины работающих зарплата выше этого уровня, у другой половины — ниже.
Также сообщается, что расчёт произведён Росстатом исходя из данных Пенсионного фонда России (по полному кругу предприятий).
Ранее сообщалось, что, согласно данным Росстата, с которыми ознакомился RT, самая высокая средняя зарплата за январь — февраль 2021 года была зарегистрирована на Чукотке (122,9 тыс. рублей).