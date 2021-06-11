Набиуллина назвала условия продления льготной ипотеки взвешенными

Глава Банка России Эльвира Набиуллина, оценивая новые условия продления льготной ипотечной программы, назвала их очень взвешенными.

Об этом сообщает ТАСС.

По мнению Набиуллиной, снижение предельной величины кредита до 3 млн рублей снизит ажиотажный спрос на недвижимость в стране.

«То решение, которое сейчас предложено, на наш взгляд, очень взвешенное», — сказала она.

Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин ранее заявил, что продление программы льготной ипотеки вряд ли спровоцирует рост цен на жильё. По мнению главы ведомства, тенденции развития рынка жилья 2021 года показывают курс на стабилизацию баланса спроса и предложения.