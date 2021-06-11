В Подмосковье отремонтируют около 130 железнодорожных переездов
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Об этом сообщает телеканал «360».
Завершить ремонт всех переездов запланировано до октября. Они станут комфортнее для водителей.
В настоящее время завершено обновление четырёх объектов. Их улучшили в трёх городских округах Подмосковья — в Ногинске, Дмитрове и Орехово-Зуеве.
Также отремонтирован переезд на 85-м километре трассы А-108 в Орехово-Зуевском округе и 68-м километре дороги Хотьково — Озерецкое — Костино — Дмитров.
Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что в Крыму 16 млрд рублей направят на ремонт дорог.