В Крыму 16 млрд рублей направят на ремонт дорог

Короткая ссылка
Вице-премьер Крыма Евгений Кабанов рассказал, что более 500 км дорог планируют отремонтировать в республике в текущем году. На эти цели направлено около 16 млрд рублей.
В Крыму 16 млрд рублей направят на ремонт дорог
  • РИА Новости

Об этом сообщает агентство «Крыминформ».

«Объём финансирования, который мы запланировали на текущий год, составляет порядка 16 млрд рублей. На региональные и межмуниципальные дороги выделено около 8,5 млрд рублей, 7,5 млрд — на муниципальные», — уточнил Кабанов.

В Крыму в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» выделено более 5,5 млрд рублей. За эти средства предусмотрен ремонт 296 км автодорог. За 10,5 млрд рублей из средств дополнительного финансирования планируется ремонт около 500 объектов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить