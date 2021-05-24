В Крыму 16 млрд рублей направят на ремонт дорог

Вице-премьер Крыма Евгений Кабанов рассказал, что более 500 км дорог планируют отремонтировать в республике в текущем году. На эти цели направлено около 16 млрд рублей.

Об этом сообщает агентство «Крыминформ».

«Объём финансирования, который мы запланировали на текущий год, составляет порядка 16 млрд рублей. На региональные и межмуниципальные дороги выделено около 8,5 млрд рублей, 7,5 млрд — на муниципальные», — уточнил Кабанов.

В Крыму в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» выделено более 5,5 млрд рублей. За эти средства предусмотрен ремонт 296 км автодорог. За 10,5 млрд рублей из средств дополнительного финансирования планируется ремонт около 500 объектов.