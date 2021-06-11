В России в 2020 году заготовили на 5,4% больше донорской крови

Короткая ссылка
Главный внештатный специалист-трансфузиолог Минздрава России, первый заместитель генерального директора ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр гематологии» Минздрава России Татьяна Гапонова заявила, что во время пандемии в 2020 году станции переливания крови не приостанавливали работу.
В России в 2020 году заготовили на 5,4% больше донорской крови
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

«В конце марта — начале апреля 2020 года мы наблюдали некоторое снижение объёмов донаций. Но даже при этом потребность в компонентах крови удовлетворялась в полном объёме. По итогам 2020 года донорской крови было заготовлено на 5,4% больше, чем в 2019-м», — сказала она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, наверстать упущенные объёмы помог приём антиковидной плазмы во второй половине 2020-го.

Как отметила Гапонова, антиковидную плазму могут сдавать переболевшие коронавирусом и вакцинированные. Требования те же, что и к обычным донорам.

Ранее «Петербургский дневник» сообщал, что с 7 мая 2020 года по 1 мая 2021 года в Санкт-Петербурге произведено 1602 донации плазмы крови донорами, перенёсшими коронавирус.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить