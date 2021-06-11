Путин подписал закон о денежных переводах через анонимные электронные кошельки

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий физлицам осуществлять денежные переводы с помощью анонимных электронных кошельков.

Документ опубликован на едином портале правовой информации.

В соответствии с поправками к закону «О национальной платёжной системе» условием для осуществления таких операций будет прохождение упрощённой идентификации.

В августе 2020 года в России ввели запрет на пополнение наличными анонимных электронных кошельков. Не идентифицированные физлица могут предъявлять средства оператору электронных денежных средств только с использованием банковского счёта.