Путин подписал закон о денежных переводах через анонимные электронные кошельки
- globallookpress.com
Документ опубликован на едином портале правовой информации.
В соответствии с поправками к закону «О национальной платёжной системе» условием для осуществления таких операций будет прохождение упрощённой идентификации.
В августе 2020 года в России ввели запрет на пополнение наличными анонимных электронных кошельков. Не идентифицированные физлица могут предъявлять средства оператору электронных денежных средств только с использованием банковского счёта.