Путин подписал закон о денежных переводах через анонимные электронные кошельки

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Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий физлицам осуществлять денежные переводы с помощью анонимных электронных кошельков.
Путин подписал закон о денежных переводах через анонимные электронные кошельки
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Документ опубликован на едином портале правовой информации.

В соответствии с поправками к закону «О национальной платёжной системе» условием для осуществления таких операций будет прохождение упрощённой идентификации.

В августе 2020 года в России ввели запрет на пополнение наличными анонимных электронных кошельков. Не идентифицированные физлица могут предъявлять средства оператору электронных денежных средств только с использованием банковского счёта.

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