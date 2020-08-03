В России запретили пополнение наличными анонимных электронных кошельков

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С понедельника, 3 августа, в России запрещено пополнение наличными неидентифицированных электронных кошельков.
В России запретили пополнение наличными анонимных электронных кошельков
  • © РИА Новости / Владимир Трефилов

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что теперь физические лица, в отношении которых не было проведена идентификация, могут предъявлять средства оператору электронных денежных средств только с использованием банковского счёта.

Также сообщается, что данный закон вводит ограничения по большому числу транспортных проектов и по сервисам оплаты школьного питания.

Ранее сообщалось, что российские банки предложили предоставить им право списывать комиссию и платежи по кредитам со счетов клиентов, даже если у кредитных организаций не получается установить связь с клиентом и обновить о нём данные.

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