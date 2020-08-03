В России запретили пополнение наличными анонимных электронных кошельков
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Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что теперь физические лица, в отношении которых не было проведена идентификация, могут предъявлять средства оператору электронных денежных средств только с использованием банковского счёта.
Также сообщается, что данный закон вводит ограничения по большому числу транспортных проектов и по сервисам оплаты школьного питания.
Ранее сообщалось, что российские банки предложили предоставить им право списывать комиссию и платежи по кредитам со счетов клиентов, даже если у кредитных организаций не получается установить связь с клиентом и обновить о нём данные.