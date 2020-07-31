СМИ сообщили о планах банков списывать комиссию со «спящих счетов»

Российские банки предложили предоставить им право списывать комиссию и платежи по кредитам со счетов клиентов, даже если у кредитных организаций не получается установить связь с клиентом и обновить о нём данные.

Как пишет газета «Известия», соответствующий документ готовят в Абсолют Банке в рамках «регуляторной гильотины» ЦБ.

Как объяснил директор департамента финансового мониторинга банка Александр Поляков, в настоящее время банки не могут списывать средства со счетов клиентов, по которым не обновлялись идентификационные данные более одного года. По его словам, таким образом, банки должны отказываться от получения причитающихся им средств от клиентов.

В статье говорится, что банки предложили наделить их правом списывать комиссию или платежи по кредитам в том случае, если у клиента поменялись паспортные или другие личные данные, но он не сообщил об этом в течение года и не отвечал на звонок представителей кредитной организации.

Ранее президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой в беседе с Inforeactor оценил данные о снижении доли одобренных заявок по кредитным картам в России в мае.