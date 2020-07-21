Эксперт оценил данные о снижении доли одобренных заявок по кредиткам в мае

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Президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой оценил данные о снижении доли одобренных заявок по кредитным картам в России в мае.
Эксперт оценил данные о снижении доли одобренных заявок по кредиткам в мае
  • © Игорь Зарембо
  • РИА Новости

В беседе с Inforeactor он отметил, что всё, что делают банки в части регулирования выдачи кредитов, делается с целью управления рисками.

«Сокращение кредитных возможностей населения скажется на сокращении целого ряда потребительских товаров», — прогнозирует эксперт.

По его словам, это уже отразилось и продолжит отражаться на потреблении одежды, обуви, бытовой электроники, за исключением средств коммуникации, связанных с вопросами удалённой работы и соблюдением социальной дистанции.

Ранее, как передавал «Взгляд», финансовый советник Алексей Герасимов прокомментировал ситуацию.

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