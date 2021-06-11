В Тамбовской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

За сутки в Тамбовской области выявили 58 случаев коронавируса. Общее число заболевших достигло 33 495.

Об этом сообщает «Тамбовская область» со ссылкой на региональный оперштаб.

За всё время пандемии в регионе выздоровел 31 811 житель.

Сейчас на госпитализации находятся 524 человека, на карантине на дому — ещё 1376.

Первый этап вакцинации против COVID-19 прошли 137 379 жителей области, полностью вакцинированы 107 876 человек.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что всего в России зарегистрировали 12 505 случаев коронавируса за сутки.