В Тамбовской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
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Об этом сообщает «Тамбовская область» со ссылкой на региональный оперштаб.
За всё время пандемии в регионе выздоровел 31 811 житель.
Сейчас на госпитализации находятся 524 человека, на карантине на дому — ещё 1376.
Первый этап вакцинации против COVID-19 прошли 137 379 жителей области, полностью вакцинированы 107 876 человек.
Ранее «Утро.ру» сообщало, что всего в России зарегистрировали 12 505 случаев коронавируса за сутки.