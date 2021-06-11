В России произведено более 3 млн доз вакцины «ЭпиВакКорона»

Более 3 млн доз вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» произведено в России. Об этом заявил директор ГНЦ «Вектор» Ринат Максютов.

«В настоящий момент производство вакцины реализуется уже в объёме более 3 млн доз в этом году», — приводит РИА Новости его слова в ходе парламентских слушаний Законодательное регулирование здравоохранения России.

Ранее в «Векторе» заявили, что первые результаты клинических испытаний российской вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н» появятся не раньше осени.

В апреле глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что «ЭпиВакКорона» начала поступать в медицинские учреждения страны.