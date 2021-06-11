Врач назвал способы восполнить недостаток витамина D в организме

Доктор медицинских наук диетолог Михаил Гинзбург рассказал, как восполнить нехватку витамина D.

Недостаток витамина D вызывает психоневрологические нарушения и провоцирует нарушения опорно-двигательного аппарата, уточнил специалист в беседе с Nation News.

Он отметил, что в решении проблемы нехватки в организме витамина D помогут витаминные комплексы и определённые продукты.

«С витамином есть проблема — не так много продуктов содержат его достаточное количество. Жирная морская рыба, рыбий жир — это основные источники. Дальше по мелочи — молоко, яйца, но там уже достаточно низкое содержание. Витамин D не так часто встречается, нужно принимать его в виде добавок или есть жирную рыбу», — заключил Гинзбург.

Ранее главный научный сотрудник лаборатории витаминов и минеральных веществ ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Вера Коденцова в беседе с НСН дала рекомендации по выбору витаминов.