Мурашко рассказал о лечении индийского штамма COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения России Михаила Мурашко.
«Схемы терапии все такие же, особенности сейчас наблюдаем. Пока по-прежнему какой-то кардинальной специфической терапии в лечении коронавируса универсальной нет», — сказал он.
Глава Минздрава не исключил, что схемы лечения индийского штамма могут потребовать корректировки, в том числе в связи с более высокой скоростью распространения.
Мурашко ранее призвал ускорить создание коллективного иммунитета к COVID-19.
По состоянию на 11 июня, в России выявлено 12 505 пациентов с COVID-19 в 84 регионах. Общее число инфицированных коронавирусом в стране достигло 5 180 454.