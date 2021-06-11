Мурашко рассказал о лечении индийского штамма COVID-19

Методы терапии при инфицировании индийским штаммом коронавируса не отличаются от тех, что используются в «обычном» случае.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

«Схемы терапии все такие же, особенности сейчас наблюдаем. Пока по-прежнему какой-то кардинальной специфической терапии в лечении коронавируса универсальной нет», — сказал он.

Глава Минздрава не исключил, что схемы лечения индийского штамма могут потребовать корректировки, в том числе в связи с более высокой скоростью распространения.

Мурашко ранее призвал ускорить создание коллективного иммунитета к COVID-19.

По состоянию на 11 июня, в России выявлено 12 505 пациентов с COVID-19 в 84 регионах. Общее число инфицированных коронавирусом в стране достигло 5 180 454.