Мурашко рассказал о лечении индийского штамма COVID-19

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Методы терапии при инфицировании индийским штаммом коронавируса не отличаются от тех, что используются в «обычном» случае.
Мурашко рассказал о лечении индийского штамма COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

«Схемы терапии все такие же, особенности сейчас наблюдаем. Пока по-прежнему какой-то кардинальной специфической терапии в лечении коронавируса универсальной нет», — сказал он.

Глава Минздрава не исключил, что схемы лечения индийского штамма могут потребовать корректировки, в том числе в связи с более высокой скоростью распространения.

Мурашко ранее призвал ускорить создание коллективного иммунитета к COVID-19.

По состоянию на 11 июня, в России выявлено 12 505 пациентов с COVID-19 в 84 регионах. Общее число инфицированных коронавирусом в стране достигло 5 180 454.

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