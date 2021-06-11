В Госдуме поддержали идею ограничить онлайн-торговлю пневматическим оружием

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Полина Полетаева
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT оценил предложение руководителя общественного движения «За безопасность» Дмитрия Курдесова ограничить онлайн-продажу пневматических пистолетов.
В Госдуме поддержали идею ограничить онлайн-торговлю пневматическим оружием
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«Полагаю, что здравый смысл в предложении есть. Нужно внимательно его посмотреть, проанализировать имеющиеся случаи и к каким последствиям они привели. Конечно, онлайн-продажа — это определённая бесконтрольность. Потому что интернет-магазину главное продать, а курьеру главное привезти. А как воспользуется этим подросток — это уже вопрос», — сказал депутат.

Он отметил, что в неумелых руках такое оружие «может спокойно покалечить и в отдельных случаях даже привести к летальному исходу».

«Лучше было бы ограничить и возраст приобретения оружия. Или чтобы такое оружие продавали подросткам в присутствии родителей, чтобы взрослый нёс за это ответственность», — заключил Нилов.

Ранее руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил ограничить онлайн-продажу пневматических пистолетов.

В своём обращении общественный деятель отметил, что пневматическое оружие с дульной энергией не более 7,5 Дж могут приобретать совершеннолетние граждане без получения лицензии, а пневматические пистолеты, винтовки, револьверы с дульной энергией не более 3 Дж в настоящее время продаются в интернет-магазинах с последующей доставкой покупателю.

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