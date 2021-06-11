В России предложили ограничить онлайн-торговлю пневматическими пистолетами

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Дмитрий Рункевич
Руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил ограничить онлайн-продажу пневматических пистолетов. Копия письма на имя главы МВД Владимира Колокольцева есть в распоряжении RT.
В России предложили ограничить онлайн-торговлю пневматическими пистолетами
  • РИА Новости

В своём обращении общественный деятель отметил, что пневматическое оружие с дульной энергией не более 7,5 Дж могут приобретать совершеннолетние граждане без получения лицензии.

При этом пневматические пистолеты, винтовки, револьверы с дульной энергией не более 3 Дж в настоящее время продаются в интернет-магазинах с последующей доставкой покупателю. Однако данный способ торговли не всегда гарантирует, что покупателями пневматических изделий окажутся именно совершеннолетние граждане, а в СМИ нередко возникают сообщения о том, что пневматическое оружие было использовано подростками, отметил Курдесов.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность ввести запрет на онлайн-продажу пневматических пистолетов и иных пневматических изделий с дульной энергией не более 3 Дж на территории России», — говорится в обращении.

Курдесов добавил, что данные изделия считаются маломощными, но многие из них снаряжены для стрельбы металлическими шариками, а первоначальная скорость стрельбы может составить 120 м/с. Этих характеристик достаточно, чтобы нанести значительный ущерб здоровью человека, особенно при попадании в уязвимые части тела, например, глаза.

Ранее Госдума приняла проект закона об усилении контроля за оборотом оружия.

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