Следователи возбудили третье дело по факту ДТП с автобусом на Урале

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Следователи возбудили третье уголовное дело по факту аварии с автобусом в Свердловской области, в которой погибли семь человек. Как сообщили в региональном отделении СК России, на данный момент задержаны три человека.
Следователи возбудили третье дело по факту ДТП с автобусом на Урале
  • © СУ СК по Свердловской области

Уточняется, что дело возбуждено по ч. 3 ст. 266 УК России («Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями, повлёкшие по неосторожности смерть двух или более лиц»).

«На сегодняшний день по уголовному делу задержаны трое подозреваемых», — приводит РИА Новости сообщение.

Как пишет Life.ru, в частности, задержан директор ООО «Нижнетуринское АТП», к которому относится автобус, а также механик, отвечавший за обслуживание автопарка предприятия.

Ранее стало известно, что число погибших при наезде автобуса на пешеходов в Свердловской области возросло до семи.

Погибшие были сотрудниками предприятия «Электрохимприбор» (входит в «Росатом»).

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