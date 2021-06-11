Руцкой рассказал об иностранце в окружении Бориса Ельцина

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Бывший вице-президент России Александр Руцкой рассказал в беседе с изданием Lenta.ru, что в окружении президента РСФСР Бориса Ельцина был некий человек с иностранным акцентом, который давал ему советы по поводу назначений на высшие государственные посты.
Руцкой рассказал об иностранце в окружении Бориса Ельцина
  • © РИА Новости / Дмитрий Донской

«Я стал случайно свидетелем нелицеприятного разговора. Я этого человека больше никогда и нигде не видел. Солидный, под стать Ельцину, высокий. И он Ельцину говорит: «Ну что, Борис Николаевич, Руцкой свою функцию исполнил, вы выиграли выборы, победили ГКЧП, надо подумать, как его освободить от занимаемой должности вице-президента. Он вам не нужен, своим характером, способностями, поведением он вам будет мешать», — рассказал Руцкой.

По его словам, это произошло буквально через полторы недели после того, как ГКЧП был остановлен.

Он добавил, что у этого человека «был акцент, это был иностранец».

Ранее Руцкой в рамках проекта RT «Незабытые истории» вспомнил, как пришёл во власть после службы в вооружённых силах, каким образом оказался в центре политической жизни страны и чем закончилось первое и последнее в России вице-президентство. По его словам, будучи председателем комитета Верховного совета и членом Президиума Верховного совета РСФСР, он занимал прагматичную и активную позицию. Руцкой выразил мнение, что, видимо, поэтому на него обратил внимание Ельцин — председатель Верховного совета РСФСР — и предложил баллотироваться вместе с ним вице-президентом.

Российские политики и представители общественности, принимавшие участие в событиях 1991 года или ставшие их очевидцами, также поделились с RT воспоминаниями о мартовском референдуме о будущем Советского Союза и мыслями о том, почему результаты всенародного волеизъявления не удалось реализовать на практике.

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