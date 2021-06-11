Названы регионы России с наибольшим неравенством доходов

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В 2020 году регионом России с наиболее высоким неравенством уровня доходов стал Ямало-Ненецкий автономный округ, сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Отмечается, что обеспеченные в ЯНАО получали в 10,2 раза больше бедных.

Второе место занимает Ненецкий автономный округ, разница доходов в нём достигла 9,4 раза.

Москва расположилась на третьем месте, в столице богатые зарабатывали больше бедных в 8,7 раза.

Наименьшее неравенство между доходами обеспеченных и бедных россиян зафиксировано в Карачаево-Черкесии — 5,3 раза.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил отменить некоторые льготы, включая материнский капитал, для россиян с доходом выше 5 млн рублей в год.

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