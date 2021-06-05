Депутат предложил отменить ряд льгот для граждан с высоким доходом

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил отменить некоторые льготы, включая материнский капитал, для россиян с доходом выше 5 млн рублей в год.

«Справедливость подразумевает использование всевозможных льгот, бонусов, которые государство предоставляет людям, исходя из их возможности», — отметил Аксаков в беседе с URA.RU.

По его словам, если люди получают высокую заработную плату, то им не надо платить материнский капитал в размере 500 тыс. рублей.

Депутат отметил, что «границу можно провести по действующим новым правилам шкалы налогообложения».

«Сумму дохода можно определить. Сейчас у нас прогрессивная шкала действует от 5 млн рублей», — уточнил Аксаков.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев рассказал, сколько денег было выделено в рамках программы материнского капитала.