Депутат предложил отменить ряд льгот для граждан с высоким доходом

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Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил отменить некоторые льготы, включая материнский капитал, для россиян с доходом выше 5 млн рублей в год.
Депутат предложил отменить ряд льгот для граждан с высоким доходом
  • РИА Новости

«Справедливость подразумевает использование всевозможных льгот, бонусов, которые государство предоставляет людям, исходя из их возможности», — отметил Аксаков в беседе с URA.RU.

По его словам, если люди получают высокую заработную плату, то им не надо платить материнский капитал в размере 500 тыс. рублей.

Депутат отметил, что «границу можно провести по действующим новым правилам шкалы налогообложения».

«Сумму дохода можно определить. Сейчас у нас прогрессивная шкала действует от 5 млн рублей», — уточнил Аксаков.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев рассказал, сколько денег было выделено в рамках программы материнского капитала.

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