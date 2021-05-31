Медведев назвал потраченную на программу материнского капитала сумму

Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев рассказал, сколько денег было выделено в рамках программы материнского капитала.

«За время действия программы выдано 12 млн сертификатов на материнский капитал. Это составляет сумму почти 3 трлн рублей, это очень большие для нашего государства деньги», — цитирует его ТАСС.

Соответствующее заявление он сделал во время выступления на форуме «Большой семейный совет».

Ранее газета «Известия» писала, что вице-премьер России Татьяна Голикова предложила дать возможность использовать материнский капитал на самостоятельное строительство и реконструкцию дома сразу после рождения ребёнка, а также на образовательные услуги у лицензированных индивидуальных предпринимателей.