Медведев назвал потраченную на программу материнского капитала сумму
- РИА Новости
«За время действия программы выдано 12 млн сертификатов на материнский капитал. Это составляет сумму почти 3 трлн рублей, это очень большие для нашего государства деньги», — цитирует его ТАСС.
Соответствующее заявление он сделал во время выступления на форуме «Большой семейный совет».
Ранее газета «Известия» писала, что вице-премьер России Татьяна Голикова предложила дать возможность использовать материнский капитал на самостоятельное строительство и реконструкцию дома сразу после рождения ребёнка, а также на образовательные услуги у лицензированных индивидуальных предпринимателей.