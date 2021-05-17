«Известия»: Голикова предложила расширить использование маткапитала

Вице-премьер России Татьяна Голикова предложила дать возможность использовать материнский капитал на самостоятельное строительство и реконструкцию дома сразу после рождения ребёнка, а также на образовательные услуги у лицензированных индивидуальных предпринимателей.

Об этом информирует газета «Известия».

Отмечается, что с соответствующей инициативой Голикова обратилась к президенту России Владимиру Путину.

По её словам, следует скорректировать сроки использования средств на строительство и реконструкцию жилья — разрешить вкладывать маткапитал в это сразу после рождения ребёнка. В настоящее время сделать это можно только спустя три года.

К тому же Голикова предложила разрешить использовать средства на образовательные услуги, которое оказывают ИП с соответствующими лицензиями.

Как уточняется, если президент одобрит нововведения, вице-премьер даст распоряжение Министерству труда и соцзащиты подготовить законопроект.

Ранее правительство России упростило доступ к рефинансированию ипотеки для получателей материнского капитала.