«Известия»: Голикова предложила расширить использование маткапитала

Короткая ссылка
Вице-премьер России Татьяна Голикова предложила дать возможность использовать материнский капитал на самостоятельное строительство и реконструкцию дома сразу после рождения ребёнка, а также на образовательные услуги у лицензированных индивидуальных предпринимателей.

Об этом информирует газета «Известия».

Отмечается, что с соответствующей инициативой Голикова обратилась к президенту России Владимиру Путину.

По её словам, следует скорректировать сроки использования средств на строительство и реконструкцию жилья — разрешить вкладывать маткапитал в это сразу после рождения ребёнка. В настоящее время сделать это можно только спустя три года.

К тому же Голикова предложила разрешить использовать средства на образовательные услуги, которое оказывают ИП с соответствующими лицензиями.

Как уточняется, если президент одобрит нововведения, вице-премьер даст распоряжение Министерству труда и соцзащиты подготовить законопроект.

Ранее правительство России упростило доступ к рефинансированию ипотеки для получателей материнского капитала.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить