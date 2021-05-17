«Известия»: Голикова предложила расширить использование маткапитала
Об этом информирует газета «Известия».
Отмечается, что с соответствующей инициативой Голикова обратилась к президенту России Владимиру Путину.
По её словам, следует скорректировать сроки использования средств на строительство и реконструкцию жилья — разрешить вкладывать маткапитал в это сразу после рождения ребёнка. В настоящее время сделать это можно только спустя три года.
К тому же Голикова предложила разрешить использовать средства на образовательные услуги, которое оказывают ИП с соответствующими лицензиями.
Как уточняется, если президент одобрит нововведения, вице-премьер даст распоряжение Министерству труда и соцзащиты подготовить законопроект.
Ранее правительство России упростило доступ к рефинансированию ипотеки для получателей материнского капитала.